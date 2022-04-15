الاحتلال التركي يستهدف بالمدفعية قرية في باشور كردستان

وتعرض قرية هروري التابعة لناحية كاني ماسي في باشور كردستان الليلة الماضية؛ لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي، وأفاد ناشط نقلت عنه وكالة روج نيوز بأن قذيفتين وقعتا على منزلين من أهالي القرية وأحدثتا أضرارًا كبيرة دون وقوع أي اصابات في صفوف المدنيين.

وتواصل دولة الاحتلال التركي قصف المنطقة منذ 23 نيسان العام المنصرم، وبشكل منهجي، حيث تستهدف مناطق المدنيين بشكل مباشر، كما تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي، ورافقت هذه الهجمات عمليات لقطع الأشجار، شملت مساحات واسعة من غابات المنطقة.

وعلى الرغم من هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق واسعة من باشور كردستان والعراق، ما تزال الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تلتزمان الصمت.

وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني في بيان يوم 26 آذار/ مارس أن دولة الاحتلال التركي تخطط لشن هجوم على جنوب كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

وكانت المنظومة قد دعت في بيانها، وقالت: “ندعو برلمان جنوب كردستان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والمواطنين للانتفاضة ضد مؤامرات الاحتلال، وتحذير الديمقراطي الكردستاني وتنبيهه. نبلغ جميع أفراد شعبنا وبلدنا بهذه المؤامرة، لا ينبغي للحزب الديمقراطي الكردستاني المشاركة في هذه المؤامرة”.

(سـ)