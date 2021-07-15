الاحتلال التركي يستهدف بالأسلحة الثقيلة قرى آهلة بالسكان في منبج

وقصف الاحتلال التركي ومرتزقته القرى الشمالية والغربية في مدينة منبج، والممتدة من قرية الهوشرية شمال شرق المدينة، حتى قرية اليالنلي شمال غرب منبج بـ١٧قذيفة.

وحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري فإن القصف جرى فجر اليوم، وتزامن ذلك مع "استهداف جيش الاحتلال التركي القرى الآهلة بالسكان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما حاولت مجموعة من عناصر مرتزقة درع الفرات التقدم إلى نقاط قوات مجلس منبج العسكري على طول خط الساجور، وأثناء تصدي مقاتلي المجلس العسكري لهذه المحاولات، دارت اشتباكات أسفرت عن مقتل 5 من مرتزقة درع الفرات".

(س ع/ج)

ANHA