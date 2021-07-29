الاحتلال التركي يستهدف القرى الآهلة بالسكان في ريف منبج الشمالي

وقال المركز الاعلامي لمجلس منبج العسكري بأن "جيش الاحتلال التركي استهدف من قاعدته المتمركزة في قرية الياشلي شمال غربي مدينة منبج القرى الآهلة بالسكان بالمدفعية وقذائف الهاون مما أدى لأضرار في منزل أحد المدنيين في قرية الصيادة، واستمر القصف حتى الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم".

وأضاف المركز بأن "جيش الاحتلال التركي يجدد انتهاكاته للأعراف والقوانين الدولية، ويقصف القرى الآهلة بالسكان بالمدفعية وقذائف الهاون" .

وتظهر صور نشرها المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري آثارا لسقوط قذيفة على منزل أحد المدنيين في قرية الصيادة.

(ج)

ANHA