الاحتلال التركي يستهدف المزارعين في ريف كوباني

أفادت معلومات من قرية قره موغ شرق مدينة كوباني 14 كم؛ أن الاحتلال التركي يستهدف القرويين ويمنع المزارعين من سقاية أراضيهم الزراعية.

وفي حديث لوكالتنا؛ قال المواطن عبد الله محمود وهو من سكان قرية قره موغ إن قواعد جيش الاحتلال في الجهة الشمالية من الحدود؛ تستهدف المزارعين منذ ما يقارب 10 أيام، وتمنع وصولهم إلى أراضيهم، مشيراً إلى أن الأمر يتكرر يومياً.

وأكد محمود استهداف دولة الاحتلال مولّدتين لسكان القرية، وهي للمزارعين فواز خليل وإبراهيم حنيفي.

وتعتبر غالبية المساحات بالقرب من الحدود بين روج آفا وباكور (شمال كردستان)، مزروعة بالحبوب والأشجار، فخلال السنوات الماضية فقد العشرات من الأهالي حياتهم؛ جراء الاستهدافات المباشرة، كما تعمّد الاحتلال حرق المحاصيل الزراعية ومنع السكان من الاقتراب من الجدار الحدودي الذي بنته الدولة التركية داخل الأراضي السورية، مقتطعة أجزاء كبيرة في القرى الريفية، ومستغلة الأزمة في سوريا.

(ز س/د)

ANHA