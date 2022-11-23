الاحتلال التركي يستهدف 3 قرى في مقاطعة الشهباء

يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرى غرناطة وحساجة وسموقة التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-11-23T12:41:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يستهدف القرى الـ 3 بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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