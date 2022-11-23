الاحتلال التركي يستهدف 3 قرى في مقاطعة الشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرى غرناطة وحساجة وسموقة التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 12:41 2022-11-23T12:41:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يستهدف القرى الـ 3 بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً إصابة 4 عمال جراء القصف التركي الهمجي على تربه سبيه أصيب عمال مدنيين في ناحية تربه سبيه بجروح نتيجة غا... هيئة التربية في إقليم الفرات تندد باستهداف جيش الاحتلال التركي للمراكز التعليمية نددت هيئة التربية في إقليم الفرات القصف التركي على... استشهاد مقاتل وإصابة 3 آخرين بقصف مسيّرة تركية على نقطة مشتركة لـقسد والقوات الروسية استشهد مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وأصيب ...