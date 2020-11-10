الاحتلال التركي يستعد لإخلاء نقاط في ريفي حماة وحلب

يواصل الاحتلال التركي عملية انسحابه من "نقطة المراقبة" التابعة لها في شير مغار شمال غرب حماة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خروج دفعة جديدة من الآليات مؤلفة من أكثر من 50 آلية من شير مغار نحو معر حطاط ومنها إلى سراقب وجبل الزاوية.

وعلى صعيد متصل، يستعد الاحتلال التركي لإخلاء نقطتين جديدتين لها ضمن الاتفاقات الروسية -التركية، إذ تعمل على تفكيك معداتها وحزم أمتعتها في كل من نقطة قبتان الجبل غرب حلب ونقطة جبل عندان شمال غرب حلب.

هذا وأكد المرصد أن القوات التركية انسحبت بشكل شبه كامل من نقطة في شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، ومن المنتظر أن تنهي انسحابها بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة، حيث توجهت في الساعات الفائتة عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات اللوجستية إلى ريف إدلب قادمة من "نقطة المراقبة" في شير مغار.

ويذكر أن قوات الحكومة السورية رفعت أعلامها في نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك بعد انسحاب الاحتلال منها خلال الشهر الفائت.

(آ س)