وبحسب المصدر، فإنهم باشروا منذ يوم أمس بنقل المخزون الاستراتيجي المخصص لأهالي المنطقة عن طريق سيارات شحن كبيرة إلى داخل الأراضي التركية.

هذا وتتبع صوامع الصخرات (10كم شمال قرية الشركراك) لمقاطعه كري سبي المحتلة، وتبلغ قدرتها الاستيعابية ١٠ آلاف طن.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية السرقة هذه ليست الأولى، إذ سرق الاحتلال ومرتزقته محاصيل القمح المخزن في صوامع الدهليز قبل أشهر من الآن، وذلك في وقت يعاني فيه السكان المتبقون في المناطق المحتلة من نقص في تأمين مادة الخبز وتدهور الحالة المعيشية، ناهيك عن الفلتان الأمني الذي تسبب به المرتزقة وتركيا منذ احتلالهم المنطقة.

(ج)

ANHA