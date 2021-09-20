الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة على آفاشين

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عن هذه المعلومات:

"في منطقة ورخيله في أفاشين ، في 19 أيلول حوالي الساعة 19:45 قصف الجيش التركي المحتل بالقنابل المتفجرة منطقة المقاومة في ورخل.

وفي 19 ايلول حوالي الساعة 12:30 قصفت منطقة جمجو بقذائف الأوبيس والهاون التي أطلقتها من المقرات الحدودية.

في 19 أيلول بين ساعتي 20:00 و 00:20 حلقت المروحيات فوق سماء التلة البيضاء والتلة الحمراء وميروانوس وتوبا عربان في منطقة أفاشين .

تعرض محيط قرى سرور وعديني وهرور وداشيش وميدان قالا قومري في كاني ماسي، التابعة لناحية امدية في منطقة أفاشين، للقصف بقذائف الأوبيس والهاون المنطلقة من المقرات الحدودية من الساعة 14:00 من 19 أيلول ولغاية 8:00 من يوم 20 أيلول"

(ر)