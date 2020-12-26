ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 15 آلية للاحتلال التركي محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب، واتجه نحو النقاط التي تحتلها تركيا في منطقة "خفض التصعيد".

وبحسب إحصائيات المرصد، فقد وصل عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي أدخلها جيش الاحتلال إلى منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/ فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11055 شاحنة وآلية عسكرية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، إلى جانب الآلاف من الجنود.

(د أ)