الاحتلال التركي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى مطار تفتناز في ريف إدلب

ودخل رتل تابع لقوات الاحتلال التركي، صباح اليوم الخميس، إلى الأراضي السورية يضم دبابات وسيارات محملة بمدافع ثقيلة و8 مدرعات وسيارات مغلقة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودخل الرتل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجه نحو قاعدة الاحتلال التركي في مطار تفتناز العسكري في ريف إدلب الجنوبي.

وفي 14 أيار/ مايو الجاري، دخلت تعزيزات لوجستية لقوات الاحتلال التركي، مؤلفة من 20 شاحنة محملة بكتل إسمنتية ومنصفات طرقات، إلى منطقة المسماة "خفض التصعيد"، متوجهةً إلى النقاط التي تحتلها في محافظة إدلب.

(د ع)