الاحتلال التركي يرسل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة عسكرية على الأقل تتبع لدولة الاحتلال التركي، نقلت مرتزقة من الجنسية السورية إلى ليبيا.

وانطلقت الطائرة بحسب المرصد، مساء الأربعاء 5 تشرين الأول/ أكتوبر، من مطار العاصمة التركية أنقرة، على متنها دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الذين تجندهم المخابرات التركية في ليبيا، حيث وصلت مصراتة في ليبيا، لإقحامهم في الحرب الليبية.

ويأتي ذلك، رغم تصاعد الدعوات الأممية والدولية منذ أكثر من عام، لإنهاء تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية ووقف إطلاق النار إلا أن دولة الاحتلال التركي تواصل تجنيد المرتزقة السوريين وإرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان أيضاً.

وأشار تقرير، هو الأول من نوعه قُدم إلى مجلس الأمن الدولي وأعده "فريق الخبراء"، في أيار/ مايو الفائت، أن دولة الاحتلال التركي تنشر مرتزقة سوريين في ليبيا، لتحل محل من انتهت عقودهم، وتستبدلهم بآخرين جدد وتزودهم بمختلف السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة.

وأشار التقرير، إلى "استمرار وجود مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا في معسكرات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية" بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس.

وذكر التقرير، "أن تركيا دربت 6799 جندياً ليبياً حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. كما رصدت لجنة الخبراء 33 رحلة شحن عسكرية من تركيا إلى غرب ليبيا بين أيار/ مايو 2021 حتى آذار/ مارس 2022، حيث نقلت الرحلات ذهاباً وإياباً مقاتلين سوريين".

الجدير ذكره، أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وقّعت حكومة طرابلس السابقة مذكرة أمنية مع دولة الاحتلال التركي، لم يكشف أي من الجانبين، حتى الآن، عن تفاصيل الصفقة، لكنه منح تركيا بشكل أساسي "الحق في إرسال قوات إلى ليبيا للتدريب ومهام أخرى"، الأمر الذي يعتبر مصدر تهديد لاستقرار ليبيا ويرسخ تقسيم المنطقة.

(د ع)