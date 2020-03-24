الاحتلال التركي يقوم بحفر تله كوكان الأثرية ويعتقل شابين

افادت مصادر خاصة لوكالتنا عن إقدام مرتزقة الاحتلال التركي بالحفر في المواقع الأثرية في مقاطعة عفرين المحتلة. وبحسب المصادر فإن مرتزقة الاحتلال أقدموا على حفر تلة كوكان بناحية موباتا التابعة لمقاطعة عفرين بهدف نهب الآثار ونقلها إلى تركيا.

ومنذ أن احتلت تركيا مقاطعة عفرين في آذار/مارس 2018، وهي ومرتزقتها لم يتوقفوا عن ممارساتهم وانتهاكاتهم بحق سكان المنطقة وطبيعتها وآثارها.

وفي السياق قام مرتزقة الاحتلال التركي باعتقال شابين من مقاطعة عفرين بسبب إشعالهم النيران في ليله عيد النوروز.

كما أفادت مصادر أخرى لوكالتنا بإقدام مرتزقة العمشات التابعة للاحتلال التركي باعتقال الشابين كنوار محمد رشيد وعارف أحمد كيلو، من أهالي قرية انقله بناحية شيه بمقاطعة عفرين المحتلة.

(م ح/ك)