الاحتلال التركي يقطع المياه عن الحسكة للمرة السادسة على التوالي

رغم حالة الحظر المفروضة في العالم لمواجهة وباء كورونا، ومع ظهور حالات بالإصابة في مدينة الحسكة، أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وللمرة السادسة على التوالي على قطع المياه عن مقاطعة الحسكة من محطة علوك الواقعة شرقي سري كانيه المحتلة.

وتعتبر علوك محطة استراتيجية تزود حوالي مليون نسمة من أهالي مقاطعة الحسكة بالمياه, إضافة إلى ناحية تل تمر والمخيمات الموجودة ضمن المنطقة كالهول, واشو كاني, العريشة, فيما تحتضن مدينة الحسكة آلاف المهجرين من منطقة سري كانيه وناحية زركان, والمناطق القريبة من خطوط الاشتباكات, بعد الهجوم التركي على مناطقهم في الـ9 من شهر تشرين الأول من العام المنصرم.

وفي اتصال هاتفي لوكالة هاوارANHA مع مديرية المياه بمدينة الحسكة, أكدوا قطع المياه من محطة علوك التي تغذي المدينة ونواحيها بالمياه, ونوهوا أن العمال لم يدخلوا إلى المحطة منذ عشرة أيام, وإلى الأن لا يعرفون السبب في قطع المياه.

(ه إ/ل)

ANHA