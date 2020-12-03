الاحتلال التركي يقطع أكثر من 7 آلاف شجرة زيتون في عفرين المحتلة

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عمليات تدمير طبيعة مقاطعة عفرين التي تحتلها تركيا منذ الـ 18 من آذار 2018.

وتقتلع تركيا أشجار الزيتون، المورد الرئيس لدخل سكان المقاطعة الأصليين إلى جانب حرق الحراج في عفرين المحتلة، في عملية منهجية لتدمير طبيعة المنطقة واقتصادها.

ووثّقت منظمة حقوق الإنسان في عفرين قطع واقتلاع 7 آلاف شجرة زيتون خلال شهر تشرين الثاني الفائت، في قرية ميدانكي التابعة لناحية شرا.

ويعمد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إلى قطع الأشجار بهدف المتاجرة بحطبها.

وفي السياق ذاته، قطع جيش الاحتلال ومرتزقته، في تاريخ 19 تشرين الثاني المنصرم، 350 شجرة زيتون في قرية قزل باشا في ناحية بلبلة.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، فقد وصل عدد أشجار الزيتون المقتلعة والمقطوعة منذ بداية الاحتلال التركي إلى 280 ألف شجرة، وقد يكون الرقم أكبر من ذلك، بسبب صعوبة الحصول على معلومات مؤكدة من المقاطعة المحتلة.

(م)

ANHA