الاحتلال التركي يقصف زيوانة في الشهباء خبر 05 تشرين الأول 2023, الخميس - 17:56 2023-10-05T17:56:00 الشهباء أفاد مراسلونا في الشهباء بقصف جيش الاحتلال التركي قرية زيوانة في الشهباء، في هذه الأثناء، بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً توقف محطة علوك وخروج مصادر المياه والكهرباء في الدرباسية عن الخدمة تسبّب قصف الاحتلال التركي لمحطة كهرباء عامودا، عن ... الاحتلال التركي يقصف قرى في مقاطعة عفرين يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز وال�... قوافل الحشود تنزل إلى الساحات للتنديد بالهجمات التركية خرج الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة في مظاهرات حاشدة...