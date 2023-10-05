الاحتلال التركي يقصف زيوانة في الشهباء

خبر 2023-10-05T17:56:00 الشهباء

أفاد مراسلونا في الشهباء بقصف جيش الاحتلال التركي قرية زيوانة في الشهباء، في هذه الأثناء، بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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