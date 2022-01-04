الاحتلال التركي يقصف طريق M4 وقرية معلق بريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه الأثناء طريق M4 وقرية معلق بريف عين عيسى. خبر 04 كانون الثاني 2022, الثلاثاء - 16:13 2022-01-04T16:13:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون طريق M4 الدولي وقرية معلق بريف عين عيسى. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً نائب المبعوث الأميركي في زيارته للإدارة الذاتية يؤكد السعي لإعادة فتح معبر فيش خابور استقبلت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية ل... اشتباكات عنيفة بين داعش وقوات الفرقة الرابعة.. وغارات روسيا تستهدف مواقع الأولى اندلعت اليوم اشتباكات عنيفة بين مرتزقة داعش وقوات ... اقتتال بين مرتزقة تركيا وتظاهرات ضد المجالس المحلية لسوء الوضع المعيشي والخدمات اندلعت اشتباكات عنيفة قبل قليل، في ناحية جندريسه ب...