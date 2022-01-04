الاحتلال التركي يقصف طريق M4 وقرية معلق بريف عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه الأثناء طريق M4 وقرية معلق بريف عين عيسى.
خبر 2022-01-04T16:13:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون طريق M4 الدولي وقرية معلق بريف عين عيسى.

(س ر)

ANHA

 

 


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