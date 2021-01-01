الاحتلال التركي يقصف تل رفعت قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية تل رفعت بعد ساعات منتصف ليل. خبر 01 كانون الثاني 2021, الجُمُعَةُ - 08:04 2021-01-01T08:04:00 الشهباء وتعرضت الناحية لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة التابعة للاحتلال التركي المتمركز في مقاطعة عفرين المحتلة. (م) ANHA إقرأ أيضاً لاجئ عراقي: الذين يتمّ توطينهم في سري كانيه هم أُسر داعش "لم يكن هناك عراقيون غيرنا في مدينة سري كانيه "، بهذ... محامون يدعون أوروبا إلى إلزام تركيا بالإفراج عن دميرتاش أوضح محامون أن عدم امتثال تركيا لقرار المحكمة الأو... العبد: تركيا تود السيطرة على المنطقة من البحر حتى كركوك والموصل حذّر نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإ... الموقع القديم