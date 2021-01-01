الاحتلال التركي يقصف تل رفعت

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية تل رفعت بعد ساعات منتصف ليل.
خبر 2021-01-01T08:04:00 الشهباء

وتعرضت الناحية لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة التابعة للاحتلال التركي المتمركز في مقاطعة عفرين المحتلة.

(م)

ANHA


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