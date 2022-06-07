الاحتلال التركي يقصف ريفي منبج الشرقي والغربي الآهليْن بالسكان

بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، فقد طال القصف التركي "قرية الجات الواقعة شمال شرق مدينة منبج، وتزامن مع القصف قريتي قرط، ويران، كما طال قرى واقعة غرب منبج وهي: الكاوكلي، وكورهيوك، وجبل الحمرا، والبوغاز، ومزارع الفوارس".

وأسفر عن "استهداف أحد بيوت المدنيين في قرية حمرا مما أدى إلى تضرره".

كما أفاد المركز بأن الاحتلال ومرتزقته قد شنوا القصف "من قواعدهم المتمركزة في قرية قيراطة، والاشلي، والكريدية، والزرزور، وشيخ الناصر؛ الواقعة غرب مدينة منبج"، في تمام الساعة 10:11 من مساء أمس الإثنين، والذي استمر حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم (الثلاثاء)، فيما بلغ عددها 49 قذيفة مدفعية وهاون.

مؤكداً أن هذه القرى آهلة بالسكان وأن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

(س ر)