الاحتلال التركي يقصف ريفي كري سبي الغربي وكوباني الشرقي

وقالت مراسلتنا إن جيش الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة على قرى عريضة، جرن، قزعلي، زنوبيا، حرية، أحمدية الواقعة في الريف الغربي لمدينة كري سبي المحتلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف عنيف على قرية خانى الواقعة في الريف الشرقي لمدينة كوباني.

يشار إلى أن الاحتلال التركي شن قصفاً عنيفاً يوم أمس السبت، على مركز مدينة كوباني وريفها الشرقي، مما أسفر عن استشهاد مواطن من أهالي قرية خانى وإصابة 12 آخرين بينهم نساء وأطفال.

فيما أثار القصف التركي حفيظة أهالي شمال وشرق سوريا الذين أعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التركية التي تستهدف المنطقة على الدوام، في حرب إبادة تمارسها ضد مكونات شمال وشرق سوريا.

(د/س ر)

ANHA