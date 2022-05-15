الاحتلال التركي يقصف ريف كوباني الغربي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية زور مغار في الريف الغربي لمدينة كوباني بالأسلحة الثقيلة. خبر 15 أيار 2022, الأحد - 21:45 2022-05-15T21:45:00 كوباني ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية زور مغار في الريف الغربي لمدينة كوباني بالأسلحة الثقيلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف قرية مياسة في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مياسة الت... احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لافتتاح إذاعة خابور أف أم احتفل العاملون في إذاعة خابور أف أم بالذكرى السنوي... القصف التركي يطال ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تنب التابع...