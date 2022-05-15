الاحتلال التركي يقصف ريف كوباني الغربي

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية زور مغار في الريف الغربي لمدينة كوباني بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-05-15T21:45:00 كوباني

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية زور مغار في الريف الغربي لمدينة كوباني بالأسلحة الثقيلة.

ANHA


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