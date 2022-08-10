الاحتلال التركي يقصف ريف كري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي كور حسن وعريضة في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة. خبر 10 آب 2022, الأربعاء - 23:26 2022-08-10T23:26:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي كور حسن وعريضة في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة. إقرأ أيضاً مسيرة في حلب...للمطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان وإحياء ذكرى قفزة 15 آب تحت شعار "بروح 15 آب نؤكد على الحرية جسدية للقائد آب... قسد تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها في ريف مدينة قامشلو أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استشهاد اثنين من مقا... الأهالي يشيعون جثمان الشهيد ماهر العزبة إلى مثواه الأخير شيع المئات من أهالي ناحيتي كركي لكي وتل كوجر جثمان ...