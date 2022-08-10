الاحتلال التركي يقصف ريف كري سبي

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي  ومرتزقته قريتي كور حسن وعريضة في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة.
خبر 2022-08-10T23:26:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي كور حسن وعريضة في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة.


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