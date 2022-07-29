الاحتلال التركي يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المنطقة الواقعة بين قريتي تل قراح وأم الحوش في مقاطعة الشهباء. خبر 29 تموز 2022, الجُمُعَةُ - 17:42 2022-07-29T17:42:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء المنطقة الواقعة بين قريتي تل قراح وأم الحوش في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً اغتيال عنصر من "الأمن العسكري" في ريف درعا الغربي اغتيل قيادي سابق من "المسلحين المحليين" ممن أجروا "... محامو و ذوو معتقلي إمرالي يقدمون طلباً جديداً من أجل اللقاء بهم قدّم أشقاء المعتقلين في إمرالي طلباً جديداً إلى مك... دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية: لا لقاءات سياسية بيننا وبين دمشق أوضح المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإد...