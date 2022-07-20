الاحتلال التركي يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية وحشية في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-07-20T17:56:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية وحشية في ريف مقاطعة الشهباء

ANHA


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