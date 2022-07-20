الاحتلال التركي يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية وحشية في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 20 تموز 2022, الأربعاء - 17:56 2022-07-20T17:56:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية وحشية في ريف مقاطعة الشهباء ANHA إقرأ أيضاً أدهم برزاني رداً على مجزرة زاخو: أخرجوا من أرض الشهداء المقدسة أدان السياسي أدهم بارزاني مجزرة زاخو وطالب بخروج ا... مجلس الجرحى: سنضحي بما تبقى من أجسادنا في سبيل حرية شعبنا وكشف مجلس جرحى شمال وشرق سوريا نتاج ومخرجات اجتماع... الرئيس العراقي: القصف التركي يمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاربعاء، أن ...