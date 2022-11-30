الاحتلال التركي يقصف قريتين وطريق M4 الدولي في عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي جديدة ومعلق وطريق M4الدولي في ناحية عين عيسى. خبر 30 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 14:30 2022-11-30T14:30:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون الأماكن المذكورة بقذائف الأوبيس. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً أهالي الرقة يطالبون جامعة الدول العربية بردع الهجمات التركية على سوريا استنكر أهالي الرقة خلال وقفة احتجاجية، هجمات دولة ... مظاهرة في الدرباسية تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي خرج العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية ... الإدارة الذاتية ترفع حالة التأهب القصوى في مركز للإصلاح وتأهيل معتقلي داعش بقامشلو رفع مكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لش...