الاحتلال التركي يقصف قريتين وطريق M4 الدولي في عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي جديدة ومعلق وطريق  M4الدولي في ناحية عين عيسى.
خبر 2022-11-30T14:30:00 مركز الأخبار 

بحسب مراسلنا فإن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون الأماكن المذكورة بقذائف الأوبيس.

(س ر)

ANHA


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