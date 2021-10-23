الاحتلال التركي يقصف قريتين تابعتين لتل رفعت

يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي عين دقنة وبيلونية التابعتين لناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-10-23T07:59:00 الشهباء

وقال مراسلنا إن القصف التركي على القريتين ينطلق من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة اعزاز المحتلة بريف حلب الشمالي.

(م)

ANHA


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