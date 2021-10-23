الاحتلال التركي يقصف قريتين تابعتين لتل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي عين دقنة وبيلونية التابعتين لناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء. خبر 23 تشرين الأول 2021, السبت - 07:59 2021-10-23T07:59:00 الشهباء وقال مراسلنا إن القصف التركي على القريتين ينطلق من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة اعزاز المحتلة بريف حلب الشمالي. (م) ANHA إقرأ أيضاً العرب والكرد والسريان: نحن مع كوباني ومنبج وتل رفعت ضد الهجمات التركية أكد أهالي ناحية تربه سبيه أن الهجمات والتهديدات ال... قصف عنيف على دبس وهوشان وM4 تعرضت قريتا دبس وهوشان والطريق الدولي السريع (M4) لق... "من لا يملك الهوية التركية لا يمكنه الخروج من منزله" كشفت ناجية من بطش الاحتلال التركي ومرتزقته في كري ...