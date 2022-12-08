الاحتلال التركي يقصف قريتين في تل تمر وكري سبي المحتلة يقصف جيش الاحتلال التركي، قريتي تل اللبن في ناحية تل تمر، وصالوك في الريف الجنوبي الغربي لمدينة كري سبي المحتلة. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 10:59 2022-12-08T10:59:00 مركز الأخبار بحسب المعلومات الواردة فإن القريتان تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الاحتلال التركي. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً بدران جيا كرد: فرض اتفاقية أضنة إجحاف جائر لا يمكن قبوله من قبل أبناء المنطقة علق الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بدران... مؤتمر ستار يدعم حملة الإدارة الذاتية لفرض حظر جوي على المنطقة ويدعو العالم للمشاركة أعلنت منسقية مؤتمر ستار دعمها لحملة الهاشتاغ التي ... القصف التركي الوحشي يدمر عدداً كبيراً من المنازل بمركز ناحية زركان وثقت وكالتنا جانباً من جرائم الاحتلال التركي ومرت...