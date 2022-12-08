الاحتلال التركي يقصف قريتين في تل تمر وكري سبي المحتلة

يقصف جيش الاحتلال التركي، قريتي تل اللبن في ناحية تل تمر، وصالوك في الريف الجنوبي الغربي لمدينة كري سبي المحتلة.
خبر 2022-12-08T10:59:00 مركز الأخبار

بحسب المعلومات الواردة فإن القريتان تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الاحتلال التركي.

(س ر)

ANHA


إقرأ أيضاً