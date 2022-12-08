الاحتلال التركي يقصف قريتين في تل تمر وكري سبي المحتلة يقصف جيش الاحتلال التركي، قريتي تل اللبن في ناحية تل تمر، وصالوك في الريف الجنوبي الغربي لمدينة كري سبي المحتلة.