الاحتلال التركي يقصف قريتين في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي مياسة وزرنعيته في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-12-08T08:59:00 مركز الأخبار

بحسب المعلومات الواردة فإن القريتان تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA 


إقرأ أيضاً