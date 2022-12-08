الاحتلال التركي يقصف قريتين في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي مياسة وزرنعيته في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 08:59 2022-12-08T08:59:00 مركز الأخبار بحسب المعلومات الواردة فإن القريتان تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مؤتمر ستار يدعم حملة الإدارة الذاتية لفرض حظر جوي على المنطقة ويدعو العالم للمشاركة أعلنت منسقية مؤتمر ستار دعمها لحملة الهاشتاغ التي ... القصف التركي الوحشي يدمر عدداً كبيراً من المنازل بمركز ناحية زركان وثقت وكالتنا جانباً من جرائم الاحتلال التركي ومرت... ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا يلتقي أعضاء في برلمان لوغسمبورغ التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في ل...