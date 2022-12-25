الاحتلال التركي يقصف قريتين في ناحية زركان

يستهدف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قريتين في ناحيتي زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، بالمدفعية الثقيلة.
خبر 2022-12-25T13:05:00 الحسكة

قال مراسلنا إن قريتي مشيرفة جنوب شرق ناحية زركان والأسدية شمالها تتعرضان للقصف المدفعي من قبل الاحتلال التركي.

(م ح)

ANHA


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