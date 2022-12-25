الاحتلال التركي يقصف قريتين في ناحية زركان يستهدف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قريتين في ناحيتي زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، بالمدفعية الثقيلة. خبر 25 كانون الأول 2022, الأحد - 13:05 2022-12-25T13:05:00 الحسكة قال مراسلنا إن قريتي مشيرفة جنوب شرق ناحية زركان والأسدية شمالها تتعرضان للقصف المدفعي من قبل الاحتلال التركي. (م ح) ANHA إقرأ أيضاً إدانات نسائية في شمال وشرق سوريا لمجزرة باريس الثانية أدانت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة واتحاد ال... 32 حزب ومنظمة يطالبون السلطات الفرنسية بالكشف عن حقيقة مجزرتي باريس الأولى والثانية أكدت قوى وأحزاب سياسية ووطنية في شمال وشرق سوريا أ... الاحتلال التركي يقصف قرية في كري سبي ونقطة لقوات حكومة دمشق بكوباني- تم التحديث يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية في ...