الاحتلال التركي يقصف قريتين في مقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتين تابعتين لمقاطعة الشهباء. خبر 10 تشرين الأول 2022, الأثنين - 13:15 2022-10-10T13:15:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن الاحتلال التركي يقصف قريتي زيوان وتل عناب التابعتين لمقاطعة الشهباء. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً في ذكرى الهجوم الاحتلالي التركي على كري سبي.. مجلس تل أبيض العسكري يعاهد بتحرير الأراضي المحتلة عاهد مجلس تل أبيض العسكري في الذكرى الثالثة للهجوم... الاحتلال التركي يصعد هجماته وقصفه يستمر على أكثر من 25 قرية في عين عيسى وكري سبي تشهد ناحية عين عيسى وقرى ريف مقاطعة كري سبي/ تل أبي... ديوان العدالة الاجتماعية يستنكر العزلة: إمرلي ثقبٌ أسود لا يخضع للرقابة القانونية أدان ديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، خلال بيا...