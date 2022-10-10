الاحتلال التركي يقصف قريتين في مقاطعة الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتين تابعتين لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-10-10T13:15:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن الاحتلال التركي يقصف قريتي زيوان وتل عناب التابعتين لمقاطعة الشهباء.

(س ر)

ANHA


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