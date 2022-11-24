الاحتلال التركي يقصف قريتين في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي بيلونية وشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-11-24T16:29:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن القريتين تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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