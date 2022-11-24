الاحتلال التركي يقصف قريتين في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي بيلونية وشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء. خبر 24 تشرين الثاني 2022, الخميس - 16:29 2022-11-24T16:29:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن القريتين تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً وجهاء وشيوخ عشائر الطبقة: سندعم إدارتنا وقواتنا للدفاع عن أرضنا وشعبنا أكد وجهاء وشيوخ العشائر في الطبقة على دعم قوات سور... عقب استشهاد مراسلنا عصام عبد الله بهجوم تركي.. مراسلون بلا حدود تطالب بحماية الصحفيين بعد استشهاد الصحفي في وكالتنا، عصام عبد الله وإصاب... قصف الاحتلال التركي يطال قرى أخرى في ريف تربه سبيه واستهداف موقع نفطي تتعرض قرى في ريف ناحية تربه سبيه الشمالي وموقع نفط...