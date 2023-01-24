الاحتلال التركي يقصف قريتين في الشهباء بشكل عنيف يشن جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قريتي خربة شعالة وتل عنب التابعتين لمقاطعة الشهباء. خبر 24 كانون الثاني 2023, الثلاثاء - 15:18 2023-01-24T15:18:00 مركز الأخبار إقرأ أيضاً المئات من أهالي الرقة يشيعون شهيدين من قوات سوريا الديمقراطية شيع المئات من أهالي مدينة الرقة وريفها، جثماني مقا... شيوخ عشائر الرقة يدينون تصرفات مثيري الفوضى في الرقة أدلى مجلس الأعيان في مدينة الرقة، اليوم، بيان، است... منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تطالب CPT بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان أصدرت هيئة الدفاع عن القائد أوجلان في إقليم عفرين،...