الاحتلال التركي يقصف قريتين في الشهباء بشكل عنيف

يشن جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قريتي خربة شعالة وتل عنب التابعتين لمقاطعة الشهباء.
خبر 2023-01-24T15:18:00 مركز الأخبار  

 


إقرأ أيضاً