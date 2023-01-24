الاحتلال التركي يقصف قريتين في الشهباء بشكل عنيف يشن جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قريتي خربة شعالة وتل عنب التابعتين لمقاطعة الشهباء.