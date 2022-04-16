الاحتلال التركي يقصف قريتي معلك وصيدا والطريق الدولي

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي معلك وصيدا وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عيسى.
خبر 2022-04-16T23:18:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي معلك وصيدا، وطريق ال M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى.

ANHA


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