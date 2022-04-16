الاحتلال التركي يقصف قريتي معلك وصيدا والطريق الدولي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي معلك وصيدا وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عيسى. خبر 16 نيسان 2022, السبت - 23:18 2022-04-16T23:18:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي معلك وصيدا، وطريق ال M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً أهالي ريف الباب ينتفضون في وجه الاحتلال التركي على خلفية حفر خنادق في قراهم انتفض أهالي بلدة تادف التابعة لمدينة الباب المحتل... جيش الاحتلال يستهدف قرية تل طويل في ريف تل تمر استهدفت جيش الاحتلال التركي قرية تل طو... شبيبة (PYD) في الحسكة يؤكدون على تنظيم أنفسهم والجاهزية التامة في كافة المراحل أكد شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في مدينة الح...