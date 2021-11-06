الاحتلال التركي يقصف قريتي بيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي بيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة.