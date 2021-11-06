الاحتلال التركي يقصف قريتي بيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء

يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي بيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2021-11-06T15:15:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بقصف جيش الاحتلال التركي قريتي بيلونية وعين دقنة التابعتين لمقاطعة الشهباء بقذائف الأوبيس.

(س ر)

ANHA

 


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