الاحتلال التركي يقصف قريتي بيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي بيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة. خبر 06 تشرين الثاني 2021, السبت - 15:15 2021-11-06T15:15:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بقصف جيش الاحتلال التركي قريتي بيلونية وعين دقنة التابعتين لمقاطعة الشهباء بقذائف الأوبيس. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً حزب سوريا المستقبل في منبج: التهديدات لن تثني من عزيمتنا استنكر مجلس حزب سوريا المستقبل، في خط المحترق والف... المعتصمون في معبر سيمالكا: سياسة الديمقراطي الكردستاني معادية للقضية الكردية طالب المعتصمون في معبر سيمالكا الحدودي الحزب الدي... الاستخبارات التركية تختطف مواطنيْن كرديين في عفرين المحتلة اختطفت الاستخبارات التركية مواطنيْن كرديين من أها...