الاحتلال التركي يقصف قرية زور مغار غرب كوباني

بحسب مراسلنا، فإن قرية زور مغار غرب مقاطعة كوباني، تتعرض الآن لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي.

ويستهدف جيش الاحتلال التركي، اليوم الأحد (18 أيلول)، مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا؛ حيث قصف قرية قره موغ شرق كوباني، ومركز ناحية زركان وريفها الشمالي، والريفين الشمالي والغربي لناحية تل تمر، بالإضافة إلى ريفي عين عيسى وكري سبي.

يأتي القصف التركي غداة إعلان انتهاء المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، حيث تمكنت القوى المشاركة في الحملة من تشتيت "جهاز الحسبة" و"أشبال الخلافة".

إذ تسعى تركيا بقصفها هذا للانتقام لداعش، لا سيما أن الحملة أظهرت العلاقة الوثيقة بين مرتزقة داعش والدولة التركية الفاشية، والدعم والتوجيه الذي تتلقاه خلايا داعش من المناطق المحتلة من قبل تركيا في شمال سوريا.

فضلاً عن أن (15 أيلول) صادف الذكرى السنوية الثامنة، لهجوم مرتزقة داعش على مدينة كوباني، بهدف احتلالها.

(س ر)

ANHA