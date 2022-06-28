الاحتلال التركي يقصف قرية تل قراح في الشهباء يقصف الاحتلال التركي قرية تل قراح التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 28 حزيران 2022, الثلاثاء - 09:48 2022-06-28T09:48:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القصف أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات أهالي القرية الآهلة بالسكان. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطناً للمرة الثالثة في عفرين المحتلة اختطف مرتزقة "أحرار الشرقية" مواطناً من أهالي ناحي... مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تستهدف منزلاً في تل رفعت قال مراسلنا في المنطقة إن طائرة مسيّرة تابعة لجيش ... زيلان مظلوم: سنقف سداً منيعاً أمام هجمات الاحتلال التركي ولن نقبل إلا بدحره أكدت المقاتلة في وحدات حماية المرأة زيلان مظلوم اس...