الاحتلال التركي يقصف قرية تل قراح في الشهباء

يقصف الاحتلال التركي قرية تل قراح التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-06-28T09:48:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القصف أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات أهالي القرية الآهلة بالسكان.

(س ر)

ANHA


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