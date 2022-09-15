الاحتلال التركي يقصف قرية تل مضيق وسد الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل مضيق وسد الشهباء بمقاطعة الشهباء. خبر 15 أيلول 2022, الخميس - 15:31 2022-09-15T15:31:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن الاحتلال التركي يستهدفهما بشكل عنيف. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً عرض سنفزيوني للشبيبة عن العزلة والمؤامرة الدولية في منبج نظّمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتّحاد المرأة... لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقرّ بارتكاب تركيا لجرائم حرب في المناطق المحتلة اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ... تجمع نساء زنوبيا في الطبقة يشيد بمقاومة كوباني ويصفها بـ "الملحمة البطولية" أشادت عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، عبر ب...