الاحتلال التركي يقصف قرية تل مضيق وسد الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل مضيق وسد الشهباء بمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-09-15T15:31:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن الاحتلال التركي يستهدفهما بشكل عنيف.

(س ر)

ANHA


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