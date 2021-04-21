الاحتلال التركي يقصف قرية صيدا وطريق M4 ومحطة "تراد" بعين عيسى

يقصف في هذه الأثناء جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والطريق الدولي M4 ومحطة "تراد" للوقود بقذائف الهاون.
خبر 2021-04-21T15:21:00

ANHA

 

 

 


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