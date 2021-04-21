الاحتلال التركي يقصف قرية صيدا وطريق M4 ومحطة "تراد" بعين عيسى يقصف في هذه الأثناء جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والطريق الدولي M4 ومحطة "تراد" للوقود بقذائف الهاون.