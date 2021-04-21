الاحتلال التركي يقصف قرية صيدا وطريق M4 ومحطة "تراد" بعين عيسى يقصف في هذه الأثناء جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والطريق الدولي M4 ومحطة "تراد" للوقود بقذائف الهاون. خبر 21 نيسان 2021, الأربعاء - 15:21 2021-04-21T15:21:00 ANHA إقرأ أيضاً بعد الحسكة.. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل توزع 200 سلة غذائية في ديرك باشرت الإدارة الذاتية توزيع سلل غذائية على الأسر ا... عملية تعقيم وتنظيف في ديرك للحد من انتشار فيروس كورونا بدأت بلدية الشعب في مدينة ديرك بعملية تعقيم وتنظ... مجلس مقاطعة الحسكة :المنظمات الدولية شريكة في تعطيش نحو مليوني نسمة أصدر مجلس مقاطعة الحسكة، اليوم، بياناً كتابياً إل... الموقع القديم