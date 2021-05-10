الاحتلال التركي يقصف قرية صوغانكة بناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا في عفرين بالقذائف. خبر 10 أيار 2021, الأثنين - 13:09 2021-05-10T13:09:00 مركز الأخبار ويقصف الاحتلال القرية بقذائف الهاون، فيما لم يتسنَ لوكالتنا الحصول على معلومات إضافية. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة تركيا يستولون على 3500 شجرة زيتون في قرية كفر صفرة أقدم مرتزقة "السمرقند" التابعة للاحتلال التركي الم... الأوقاف السّورية تعلن الخميس أوّل أيام عيد الفطر أعلنت وزارة الأوقاف السورية أنّ يوم الخميس المصاد... إصابة مواطن في اشتباكات بين مرتزقة تركيا وعائلتين بمدينة الباب المحتلة واندلعت مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وال... الموقع القديم