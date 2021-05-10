الاحتلال التركي يقصف قرية صوغانكة بناحية شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا في عفرين بالقذائف.
خبر 2021-05-10T13:09:00 مركز الأخبار 

ويقصف الاحتلال القرية بقذائف الهاون، فيما لم يتسنَ لوكالتنا الحصول على معلومات إضافية.

(س ر)

ANHA


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