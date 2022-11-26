الاحتلال التركي يقصف قرية شوارغة في شرا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية شوارغة التابعة لناحية شرا. خبر 26 تشرين الثاني 2022, السبت - 11:11 2022-11-26T11:11:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن القرية التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة، تتعرض للقصف بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً المرصد: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في ريف الحسكة تعرضت قاعدة للتحالف الدولي في منطقة الشدادي بريف ا... كادار بيري: الهجمات التركية تضر العالم أجمع أشار رئيس منظمة كرد بلا حدود، كادار بيري، إلى أنّ ه... الاحتلال التركي يقصف قرية علقمية في شرا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية علقم...