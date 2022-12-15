الاحتلال التركي يقصف قرية شمال تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي، قرية العبوش في الريف الشمالي لناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة. خبر 15 كانون الأول 2022, الخميس - 12:53 2022-12-15T12:53:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يستهدف القرية بقذائف الأوبيس الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً قصف واستهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا في ريف حلب شهدت بلدات في ريف حلب الغربي، قصفاً واستهدافات متب... شبيبة إقليم الفرات: حان الوقت لتحقيق الحرية الجسدية القائد أوجلان أكد شبيبة إقليم الفرات على رفعهم وتيرة النضال حتى ... الشهيد خليل الجليب.. أصرّ على الدفاع عن وطنه حتى استشهد من أجله الشهيد خليل الحميد الجليب، قاده حبه لوطنه وإصراره ...