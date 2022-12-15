الاحتلال التركي يقصف قرية شمال تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي، قرية العبوش في الريف الشمالي لناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.
خبر 2022-12-15T12:53:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يستهدف القرية بقذائف الأوبيس الثقيلة.

(س ر)

ANHA

 

 


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