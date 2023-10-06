الاحتلال التركي يقصف قرية ميركا ميرا في ريف ديرك خبر 06 تشرين الأول 2023, الجُمُعَةُ - 22:21 2023-10-06T22:21:00 ديرك قصفت مسيرات الاحتلال التركي قبل قليل قرية ميركا ميرا في ريف ناحية ديرك. إقرأ أيضاً طائرات حربية للاحتلال التركي تقصف مدينة كوباني - تم التحديث قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي حي كانيا كردان و... جيش الاحتلال يستهدف محطة مياه خانا سري في ريف ديرك يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء محطة ميا... الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرية في ريف تل تمر الغربي يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أم الخير ...