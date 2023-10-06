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الاحتلال التركي يقصف قرية ميركا ميرا في ريف ديرك

خبر 2023-10-06T22:21:00 ديرك

قصفت مسيرات الاحتلال التركي قبل قليل قرية ميركا ميرا في ريف ناحية ديرك.


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