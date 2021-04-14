الاحتلال التركي يقصف قرية منغ في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التّركي في هذه الأثناء قرية منغ في مقاطعة الشّهباء.
خبر 2021-04-14T10:03:00 مركز الأخبار

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا فإن القصف أسفر عن إصابة اثنين من عناصر قوات حكومة دمشق.

(س ر)

ANHA


إقرأ أيضاً