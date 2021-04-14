الاحتلال التركي يقصف قرية منغ في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التّركي في هذه الأثناء قرية منغ في مقاطعة الشّهباء. خبر 14 نيسان 2021, الأربعاء - 10:03 2021-04-14T10:03:00 مركز الأخبار وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا فإن القصف أسفر عن إصابة اثنين من عناصر قوات حكومة دمشق. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً أنباء عن تموضع قوات موالية لإيران مكان القوات الروسية المنسحبة من الشهباء حلت قوات موالية لإيران في النقاط التي انسحبت منها ... الرئيس المشترك لهيئة الصحة لإقليم عفرين: لم نتلق أي دعم دولي في مواجهة كورونا انتقد الرئيس المشترك لهيئة الصحة لإقليم عفرين، تق... انفجار مجهول يصيب 6 أطفال في مصياف وقع انفجار في قرية الهزانة بريف مصياف، مساء الثلاث... الموقع القديم