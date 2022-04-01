الاحتلال التركي يقصف قرية معلك ومخيم عين عيسى والطريق الدولي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية معلك ومخيم عين عيسى والطريق الدولي السريع (M4) في ناحية عيسى. خبر 01 نيسان 2022, الجُمُعَةُ - 13:51 2022-04-01T13:51:00 عين عيسى وتتعرض تلك المناطق لقصف مدفعي في هذه اللحظات. (م) ANHA إقرأ أيضاً تحت أنظار PDKجنود الاحتلال التركي يطالبون سكان برادوست بمعلومات عن تحركات الكريلا دخل جنود الاحتلال التركي عدة قرى في منطقة برادوست،... مسيّرة تركية تحوم في سماء ناحية عين عيسى تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحت... قوى الأمن الداخلي: استشهاد مواطن وإصابة 2 في قصف مسيّرة تركية في ريف تربه سبيه استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران في قصف طائرة مسيّرة...