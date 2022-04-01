الاحتلال التركي يقصف قرية معلك ومخيم عين عيسى والطريق الدولي

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية معلك ومخيم عين عيسى والطريق الدولي السريع (M4) في ناحية عيسى.
خبر 2022-04-01T13:51:00 عين عيسى

وتتعرض تلك المناطق لقصف مدفعي في هذه اللحظات.

(م)

ANHA


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