الاحتلال التركي يقصف قرية في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية خريبكة في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2023-01-01T13:40:00 مركز الأخبار

وفقاً لما أفاد به مراسلنا، فإن الاحتلال التركي يستهدف القرية بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


إقرأ أيضاً