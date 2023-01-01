الاحتلال التركي يقصف قرية في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية خريبكة في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 01 كانون الثاني 2023, الأحد - 13:40 2023-01-01T13:40:00 مركز الأخبار وفقاً لما أفاد به مراسلنا، فإن الاحتلال التركي يستهدف القرية بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً وجهاء تل براك يساندون عملية "صاعقة الجزيرة" ضد خلايا داعش أشاد وجهاء ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو بع... الاحتلال التركي يقصف الطريق الدولي M4 وقرية صيدا في عين عيسى قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الطريق الدولي M4 و... نساء حلب يطالبن برفع العزلة عن القائد أوجلان طالبت نساء من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بر...