الاحتلال التركي يقصف قرية في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية دير جمال في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-12-06T16:00:00 مركز الأخبار

ويقصف الاحتلال القرية بالأسلحة الثقيلة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

(س ر)

ANHA


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