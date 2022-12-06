الاحتلال التركي يقصف قرية في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية دير جمال في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 06 كانون الأول 2022, الثلاثاء - 16:00 2022-12-06T16:00:00 مركز الأخبار ويقصف الاحتلال القرية بالأسلحة الثقيلة، بحسب ما أفاد مراسلنا. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مجلس سوريا الديمقراطية يعقد ندوة حوارية بعنوان "الاعتداءات التركية بين التداعيات والمتطلبات" عقد اليوم مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة ند... استمرار الاجتماعات الجماهيرية في منبج لشرح آخر المستجدات السياسية للأهالي تستمر الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج و... جيش الاحتلال يستهدف ريفي عين عيسى وكري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ريفي عين عيس...