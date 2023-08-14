الاحتلال التركي يقصف قرية في شرا خبر 14 آب 2023, الأثنين - 10:34 2023-08-14T10:34:00 مركز الأخبار يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً توطين 55 لاجئاً سورياً في مقاطعة كري سبي المحتلة وطّنت سلطات الاحتلال التركي 55 لاجئاً سورياً في مقا... خبراء: اجتماع أردوغان بقيادات الإخوان كشف نواياه الحقيقية يرى مراقبون أن اجتماع أردوغان بقيادات من الإخوان ا... "هناك ضرورة ملحّة لاتفاق القوى الكردستانية" شدد طلال محمد على ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية ا�...