الاحتلال التركي يقصف قرية في شرا

خبر 2023-08-14T10:34:00 مركز الأخبار

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA


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