الاحتلال التركي يقصف قرية في شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناءـ قرية شوارغة التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2023-01-22T12:28:00 مركز الأخبار

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