الاحتلال التركي يقصف قرية في شرا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناءـ قرية شوارغة التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 22 كانون الثاني 2023, الأحد - 12:28 2023-01-22T12:28:00 مركز الأخبار إقرأ أيضاً حركة المجتمع الديمقراطي تقدم التعازي لذوي ضحايا انهيار مبنى الشيخ مقصود قدمت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM التعازي لذوي الض... بينهم 5 أطفال ومثلهم من النساء.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في الشيخ مقصود ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى حي الشيخ مقصود بحلب... المبادرة الشعبية تطلق حملة جمع التواقيع للمطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان أطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق ...