الاحتلال التركي يقصف قرية في دهوك

أفادت وكالة روج نيوز نقلاً عن مصدر محلي، بأن الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت قبل ظهر اليوم الإثنين، محيط قرية كوهرزي في قضاء آمدية في محافظة دهوك.

وأشارت إلى أن القصف تسبّب بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين كما تسبّب باحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

ويوم أمس 6 آب، استهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيارة مدنية في جمانكي التابعة لدهوك، أسفر عن مقتل المواطن آلان إسماعيل وإصابة هاشم شاكر بجروح خطيرة، ثم قصفت قرية كوهرزي في قضاء آمدية، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمنازل المدنيين.

وتشن دولة الاحتلال التركي هجماتها بشكل شبه يومي، على مناطق وأماكن متفرقة من إقليم كردستان، أسفرت عن فقد العشرات من المدنيين لحياتهم وإصابة آخرين.

(ل م)