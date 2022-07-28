الاحتلال التركي يقصف قرية دبس وطريق M4

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية دبس غرب ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4.
خبر 2022-07-28T11:38:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة على القرية والطريق غرب الناحية.

(س ر)

ANHA


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