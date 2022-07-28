الاحتلال التركي يقصف قرية دبس وطريق M4 يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية دبس غرب ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4. خبر 28 تموز 2022, الخميس - 11:38 2022-07-28T11:38:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة على القرية والطريق غرب الناحية. (س ر)ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً على قرية قنيطرة في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية قنيط... ريف درعا.. تجدد المواجهات بين قوات دمشق ومسلحين محليين شهدت أطراف مدينة طفس في ريف درعا الغربي تبادل إطلا... تجدد الاستهدافات المتبادلة بين قوات دمشق والمرتزقة في "خفض التصعيد" تشهد منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" مجدداً، استهدافات ...