الاحتلال التركي يقصف قرية بينة في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 01 كانون الثاني 2023, الأحد - 15:57 2023-01-01T15:57:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا، فإن الاحتلال يقصف القرية في هذه الأثناء، بالأسلحة الثقيلة. (ل م) ANHA إقرأ أيضاً صاعقة الجزيرة: اعتقال مرتزق ومصادرة أسلحة ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على مرتزق واحد خ... جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا وإصابات في صفوف قوات حكومة دمشق أصيب 6 من عناصر قوات حكومة دمشق جراء قصف الاحتلال ا... 3 كانون الثاني.. موعد مراسم تشييع شهداء مجزرة باريس الثانية ذكرت وكالة روج نيوز أن مركز المجتمع الكردي - أوروبا...