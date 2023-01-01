الاحتلال التركي يقصف قرية بينة في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2023-01-01T15:57:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا، فإن الاحتلال يقصف القرية في هذه الأثناء، بالأسلحة الثقيلة.

(ل م)

ANHA


إقرأ أيضاً